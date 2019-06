Remedy annuncia uno streaming di Control per oggi pomeriggio: cosa vedremo?

Tomorrow at 7pm Helsinki / 9am LA / 12pm NYC / 5pm UK / 6PM Paris.@Brooke_Maggs, @MikaelKasurinen, @RiotRMD, @vidaisonline. All devs. One whole @ControlRemedy mission. And side missions, if the chat wants it. 90 minutes, or more.



📺 https://t.co/i2ek83Gxq3 pic.twitter.com/zPliv4KBE3