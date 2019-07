Remedy apre ad Alan Wake su nuove piattaforme: in arrivo la versione PS4?

Come vi abbiamo riferito nelle scorse ore, Remedy Entertainment ha recuperato la sua storica IP di Alan Wake, un franchise di cui gli sviluppatori finlandesi non si sono mai dimenticati nonostante la sua prolungata assenza dalle scene.

Il marchio di Alan Wake è da sempre rimasto legato a doppio filo con quello di Microsoft, che fino ad oggi ne deteneva per l'appunto i diritti di pubblicazione. Dopo aver inizialmente rinnovato la collaborazione per il lancio di Quantum Break, sembra che con questa mossa Remedy abbia voluto rompere definitivamente il sodalizio stretto in passato con il colosso di Redmond, preferendo d'ora in poi trattare in maniera eguale con tutti i più importanti platform holder videoludici (un'operazione già avviata con Control, che verrà pubblicato come multipiattaforma).

Dopo essere stati contattati dai colleghi di GameSpot, i ragazzi di Remedy hanno a questo punto aperto a nuove pubblicazioni di Alan Wake: la serie, a questo punto, è totalmente in mano agli sviluppatori, e nessuno vieta loro di lanciarne i titoli su piattaforme estranee all'ecosistema Xbox/Windows. Considerando i buoni rapporti stretti di recente con Sony, che sta dando il suo contributo nella pubblicizzazione di Control, risulta a questo punto piuttosto plausibile un imminente approdo di Alan Wake su console PlayStation, ma non è nemmeno da escludere un port della serie su Nintendo Switch. Remedy, tuttavia, ha specificato che al momento non c'è "nulla da annunciare".

Non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali, nella speranza che questo avvenimento possa significare la rinascita di Alan Wake e l'arrivo futuro di un secondo capitolo principale del franchise.