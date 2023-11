Remedy, si cambia: Project Vanguard diventa Kestrel, un multiplayer co-op 'premium'

Dall'ultimo report finanziario di Remedy arrivano delle importanti novità su Project Vanguard, il GaaS free-to-play finanziato da Tencent: i vertici della software house finlandese spiegano di aver trasformato il titolo in un videogioco 'premium' a vocazione cooperativa.

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, Remedy ha infatti precisato che la natura volatile del mercato dei cosiddetti 'videogiochi freemium' ha spinto la compagnia, di concerto con la holding cinese, a riconsiderare la visione originaria di Vanguard.

Dalle ceneri di Vanguard nasce perciò Kestrel, un videogioco premium "con una forte componente multiplayer cooperativa. Parte dell'ex team di sviluppo di Vanguard lavorerà d'ora in avanti su altri progetti interni, mentre la leadership principale e alcuni membri selezionati del team di Vanguard daranno forma a Project Kestrel e si concetreranno sulla realizzazione di questo titolo in fase concettuale. La nuova esperienza di Kestrel sarà maggiormente legata ai punti di forza principali di Remedy e mutuerà molte delle funzionalità e delle risorse progettate in origine per Vanguard".

Il CEO di Remedy Entertainment, Tero Virtala, ritiene che questo importante cambiamento gioverà sia agli sviluppatori che agli utenti: "Con Project Kestrel creeremo un nuovo videogioco in puro stile Remedy. Tencent rimarrà al nostro fianco e continuerà a supportarci nella realizzazione di questa eccezionale esperienza multiplayer cooperativa".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Alan Wake 2 ha ricevuto l'update 1.0.10 con più di 100 miglioramenti.