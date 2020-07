Remedy cerca un Direttore Tecnico per un nuovo gioco multiplayer

Sappiamo che Remedy è attualmente al lavoro su un nuovo progetto, emergono ora possibili dettagli sullo stesso da un nuovo annuncio di lavoro per la ricerca di un Direttore Tecnico.

Il gioco in questione, conosciuto come Project BigFish, dovrebbe essere una produzione AAA con una forte componente online. Il progetto è sviluppato da un team interno noto come Vanguard e da quanto si apprende "avrà un focus differente rispetto alle altre produzioni dello studio."

Nella descrizione dell'annuncio di lavoro si parla chiaramente di posizioni aperte per la ricerca di "un Direttore Tecnico per un nuovo entusiasmante gioco multiplayer online che abbia esperienza nella gestione del multiplayer e nella produzione di Games As A Service (Gaas)."

Richiesta anche esperienza con l'Unreal Engine, fattore che non dovrebbe stupire troppo considerando che Remedy ha firmato un contratto di esclusiva con Epic Games, la casa di Fortnite si occuperà del publishing lasciando allo studio finlandese ogni diritto sull'IP e il 50% dei profitti generati una volta recuperato l'investimento iniziale.

Dopo due giochi story driven single player come Quantum Break e Alan Wake, Remedy sembra ora intenzionata a sperimentare con il multiplayer online. Cosa ne pensate di questa scelta?