Remedy dopo Control: nuovi rumor sullo sviluppo di un gioco in esclusiva PS4 e PS5

Nell'aggiornare il suo profilo LinkedIn per confermare la sua nuova posizione lavorativa tra le fila di Remedy Entertainment in qualità di Lead Producer, Alexis Guariguta ha reinfiammato suo malgrado i rumor sullo sviluppo, da parte della software house di Control, di un nuovo gioco in esclusiva su PS4 e PS5.

Il nuovo produttore capo di Remedy ha infatti sottolineato su LinkedIn come questo incarico non riguardi solamente l'azienda finlandese di Sam Lake: la posizione lavorativa di Guariguta sembrerebbe comprendere anche XDev, una società europea di Sony specializzatasi nelle collaborazioni con le altre case di sviluppo della galassia di SIE e con le aziende terze che desiderano proporre i loro titoli su piattaforme PlayStation.

Negli anni scorsi, i ragazzi di Sony XDev Europe hanno infatti contribuito attivamente allo sviluppo di progetti come Detroit Become Human, WipEout, Until Dawn, Heavy Rain, LittleBigPlanet, Resogun e Alienation.

L'indicazione fornita da Guariguta sui social, quindi, potrebbe rappresentare la prima conferma ai rumor sullo sviluppo da parte di Remedy di un gioco da lanciare in esclusiva su PS4 e/o PlayStation 5. L'arrivo di Control su PS Now, d'altronde, conferma gli ottimi rapporti tra Sony Interactive Entertainment e i maggiori enti di Remedy. Che si tratti del gioco multiplayer per PS5 e Xbox Series X ventilato proprio dall'azienda finlandese negli scorsi mesi?