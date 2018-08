Remedy: Control racconterà una storia lasciando piena libertà d'azione al giocatore

In una recente intervista pubblicata sull’ultimo numero di EDGE, Anna Megill e Sam Lake, Narrative Lead e Creative Director di Control, hanno parlato dell’aspetto narrativo della nuova IP di Remedy.

“La volontà dei giocatori è stata una guida per noi, vogliamo dar loro la libertà di fare ciò che vogliono e raccontare comunque una storia. È stata davvero una grande sfida, abbiamo provato a far qualcosa di nuovo. Da scrittrice, non ho mai fatto niente del genere per un gioco. Innoviamo strada facendo. Remedy vuole sempre superare i limiti. Non mi viene in mente nessun gioco che faccia ciò che stiamo pianificando” ha affermato la Narrative Lead Anna Megill. Il Creative Director Sam Lake ha poi aggiunto: “Volevamo creare un’esperienza più longeva, volevamo introdurre nuovi elementi e proporre un gioco d’azione più profondo, meno lineare e più vicino ai sandbox. Ma come sempre, noi di Remedy vogliamo trovare la giusta combinazione che renda i nostri titoli unici, e far le cose a modo nostro. Non si tratta di seguire le mode o copiare una formula di successo, perché così facendo si arriva sempre in ritardo. Per me è stato sempre interessante trovare nuovi mezzi per lo stoytelling o il meta-storytelling. In Quantum Break, abbiamo deciso di inserire una serie TV, in Control lasciamo che sia il mondo a narrare la storia”.

Control uscirà nel corso del 2019 su PC, PS4 e Xbox One.