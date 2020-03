Remedy, due nuovi giochi in arrivo su PS5/Xbox Series X e PC: accordo con publisher

I vertici di Remedy Entertainment, software house responsabile dello sviluppo dell'apprezzato Control, hanno annunciato un importante insieme di novità in dirittura di arrivo!

Piuttosto a sorpresa, il team ha infatti pubblicato una dichiarazione in cui rende noto di aver siglato un accordo con un publisher, che si occuperà della pubblicazione di ben due nuovi giochi non annunciati. Su questi ultimi non sono al momento molti dettagli, ma Remedy ha voluto offrire al pubblico alcuni primi indizi. Apprendiamo così che uno di questi altro non è che un progetto fino ad ora noto con il nome in codice di "unannounced third project". Attualmente in pre-produzione, si tratta di un gioco AAA multipiattaforma. Il secondo gioco è invece un progetto di minore portata, ma che trova spazio all'interno del medesimo immaginario e franchise del primo titolo.



Elemento di rilievo, entrambi i giochi saranno realizzati tramite il Northlight Engine, motore proprietario della stessa Remedy. Inoltre, ambo i progetti approderanno su PlayStation 5, Xbox Series X e PC: non è stata fornita una finestra di lancio precisa, ma si parla genericamente dei "prossimi anni". Secondo quanto riferito da Remedy, infine, l'accordo raggiunto col publisher contempla il finanziamento da parte di quest'ultimo della totalità dei costi di sviluppo. Remedy conserverà il possesso delle due proprietà intellettuali e otterrà il 50% dei profitti derivanti dalla commercializzazione dei due giochi.