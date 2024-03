Remedy Entertainment: crollano i ricavi nel 2023, ma c'è un motivo

Remedy Entertainment ha svelato i suoi risultati finanziari relativi all'anno fiscale 2023 dai quali emerge un quadro non proprio esaltante: lo studio finlandese chiude infatti con ricavi in calo del 22,2% rispetto a quanto registrato nel 2022.

Di preciso, i ricavi della compagnia relativi all'ultimo anno sono pari a 33,9 milioni di euro e con perdite operative di 28,6 milioni di euro rispetto all'annata ancora precedente, dove tali perdite furono soltanto di 0,6 milioni. Per quanto riguarda il solo ultimo trimestre del 2023 più nello specifico, Remedy ha registrato ricavi per 10,3 milioni di euro, con perdite operative di 12,8 milioni.

Dietro questi cali ci sarebbe però una ragione ben specifica: Remedy li attribuisce all'aumento di investimenti compiuto dall'azienda per finanziare i suoi progetti multipli attualmente in cantiere quali Control 2, Project Condor e Max Payne 1 & 2 Remake. E sebbene il 2023 sia stato comunque descritto come "un anno impegnativo", il CEO Tero Virtala si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti da Alan Wake 2 pubblicato lo scorso ottobre: "Le vendite di Alan Wake 2 sono partite bene nonostante una finestra di lancio competitiva", sottolinea Virtala aggiungendo che il gioco "ha già recuperato una parte significativa degli investimenti fatti da Epic Games Publishing e nel corso dell'anno ci aspettiamo che dia una spinta significativa a ricavi e profitti". Al febbraio 2024 Alan Wake 2 ha venduto 1,3 milioni di copie, e Remedy si aspetta che questi numeri continuino a crescere nel prossimo futuro.

Intanto Remedy ha riacquisito tutti i diritti sul franchise di Control da 505 Games e ne ha ora il pieno controllo: "Con Alan Wake e Control abbiamo ora due franchise stabiliti e la nostra ambizione è di renderli ancora più grandi e riconoscibili con una crescita dell'utenza, con la produzione di seguiti più regolare e con lo scopo di far loro generare profitti di alto livello", aggiunge Virtala.

Il CEO ribadisce inoltre che Control 2, Project Condor e i remake di Max Payne entreranno in nuove fasi di sviluppo nel corso del 2024. Nonostante il crollo dei ricavi, dunque, Remedy guarda con fiducia verso il futuro con i suoi prossimi progetti.

