Remedy Entertainment sta già pensando al sequel di Control

Scambiando quattro chiacchiere con i colleghi della rivista EDGE, il direttore delle comunicazioni di Remedy Entertainment Thomas Puha ha aperto alla possibilità dello sviluppo di un nuovo capitolo di Control, e questo nonostante il primo episodio non sia ancora giunto nei negozi.

In riferimento alle voci di corridoio che vorrebbero Remedy già al lavoro su dei contenuti post-lancio, Puha ha spiegato al suo interlocutore che "cerchiamo di essere realisti: Control è un gioco singleplayer relativamente tradizionale, con una durata predeterminata. Nessuno qui sta perciò pensando a cosa si potrebbe fare per estenderne la durata con dei contenuti post-lancio. Ma il setting narrativo e il modo in cui il mondo di gioco è stato costruito ben si sposano con delle aggiunte future".

Più che a delle espansioni, il team di Remedy sembra però volgere il proprio sguardo al futuro e alla possibile creazione di un franchise, sia esso rappresentato da un nuovo capitolo a se stante o da una serie episodica composta da storie di breve durata. Stando a Puha, infatti, "Control è un mondo che vogliamo espandere e sul quale, naturalmente, creare dei sequel. È ciò che abbiamo provato a fare in questi ultimi anni di sviluppo ed è uno dei motivi per cui abbiamo stretto un accordo di collaborazione con 505 Games, che ci ha permesso di mantenere l'IP e di sperimentare liberamente dopo il lancio".

Recentemente, Remedy ha rivelato che la storia di Control si ispirerà ai film di Kubrick e che le missioni offerte dalla campagna principale e dalle attività secondarie saranno varie e originali. Appuntamento al prossimo 27 agosto, quindi, per capire fino a che punto il team di Sam Lake si siano spinti per esaudire i sogni di chi attende l'uscita di Control su PC, PlayStation 4 e Xbox One.