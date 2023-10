Remedy Entertainment e progetti per il futuro: CEO parla di Control 2, Max Payne e altri

Grazie anche all'accoglienza da urlo di Alan Wake 2, in un comunicato diramato agli investitori, Remedy Entertainment spende alcune parole per i propri progetti futuri, tra cui compaiono Control 2, i remake di Max Payne, Condor e Vanguard.

Dopo aver condiviso una serie di dati sulla redditività, con suddivisione per segmenti di tempo e tabella riepilogativa, il CEO di Remedy, Tero Virtala, ha affidato alle pagine del sito dell'azienda alcuni dei propri commenti, soffermandosi prima sulla buona ricezione della seconda avventura di Alan Wake, poi su alcuni progetti attorno ai quali c'è sicuramente un forte sentimento di anticipazione da parte del pubblico.

"Control 2 continua nella sua fase di prova concettuale. I piani per questo sequel sono ambiziosi e abbiamo visto buoni progressi sia nella progettazione che nella realizzazione del gioco. Continueremo su questa fase per i prossimi trimestri."

Condor, il multiplayer in co-op, è invece passato dalla fase di prova concettuale a uno stadio di preparazione della produzione: "Abbiamo acquisito preziose informazioni sullo sviluppo di giochi service-based e ora siamo in una posizione migliore per creare un gioco con cui i giocatori possano interagire per anni."

Per quel che riguarda Codename Vanguard, il numero uno di Remedy fa sapere che al momento sono in corso di definizione le prossime fasi del progetto con il partner editoriale, con l'obiettivo di uscire dalla fase di prova concettuale entro la fine dell'anno.

Infine, alcune parole vengono spese per il progetto di Max Payne Remake 1&2, che ha raggiunto la sua fase di preparazione della produzione: "Abbiamo acquisito chiarezza sullo stile e sulla portata del gioco e abbiamo un team eccezionalmente ben organizzato che ci lavora. Con questi risultati, siamo entusiasti del progetto e del suo futuro successo."

Il commento del CEO termina con un ringraziamento a tutti i sostenitori dell'azienda, anche per il successo riscosso da Alan Wake 2, che potrà fare da propellente per lo sviluppo dei numerosi progetti futuri in seno a Remedy.