Remedy Entertainment sembrerebbe già al lavoro su Quantum Break 2

A quanto pare ci saranno grosse novità nel futuro di Remedy Entertainment: al momento la software house è al lavoro su Project 7, un misterioso gioco d'avventura in terza persona ambientato in un mondo creato appositamente dal team per il titolo, la cui uscita è attesa entro la fine del 2019. Ma non sarebbe tutto qui.

Secondo il podcaster H.R Nikoofar, Remedy sarebbe infatti al lavoro su un altro titolo oltre a Project 7; le informazioni in suo possesso potrebbero essere attendibili, dato il suo trascorso nell'industria videoludica e le varie interviste condotte a diversi team di sviluppo, tanto che il suo ultimo tweet recita senza se e senza ma: "So per certo che Remedy Entertainment sta lavorando a Quantum Break 2".

Una frase che non lascia certo spazio ad interpretazioni, ma che sicuramente non basta ad affermare con certezza che i ragazzi di Remedy stanno sviluppando effettivamente il sequel di Quantum Break. Al tempo stesso, però, l'indiscrezione potrebbe confermare i rumor che davano la software house al lavoro su un altro titolo non ancora annunciato.

Al momento sappiamo con certezza che gli sviluppatori hanno intenzione di svelare il loro P7 all'E3 di quest'anno, occasione in cui verrà svelato il titolo ufficiale del gioco e in cui la stampa specializzata potrà accedere alla prima demo giocabile del progetto.