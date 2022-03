Remedy a fianco dell'Ucraina: donati cinquantamila euro alla Croce Rossa

Con il passare delle ore aumenta sempre di più la lista delle compagnie di videogiochi che stanno manifestando il loro sostegno all'Ucraina nel conflitto con la Russia. Che si tratti di fare beneficenza o di disattivare servizi sul suolo russo, l'industria videoludica sta facendo sentire la propria voce.

Dopo che The Pokémon Company ha donato 200mila dollari in aiuto dell'Ucraina, adesso anche Remedy Entertainment dà il suo contributo, annunciando di aver devoluto 50.000 euro alla Croce Rossa e dichiarando il suo deciso sostegno alla nazione attualmente in grande difficoltà. "Per sostenere il popolo ucraino ed alleviare parte delle sue sofferenze, abbiamo donato cinquantamila euro alla Croce Rossa per aiutare le vittime della guerra", si legge in un comunicato ufficiale riportato su Twitter dalla compagnia, che di solito non interviene pubblicamente su questioni internazionali e facendo stavolta un'importante eccezione a causa della "completamente ingiusta" invasione messa in atto dalla Russia.

"Abbiamo fornito diretto supporto - si legge ancora nel messaggio dello studio finlandese - a tutti i nostri dipendenti ucraini, e ci prepariamo ad agire per sostenere le loro famiglie ed i loro cari rimasti in patria. Forniremo supporto anche ai nostri dipendenti russi, che sono sconvolti da questa guerra brutale. Non diamo la colpa a chi non è responsabile". L'augurio di Remedy, così come di tutto il mondo, è che questa guerra possa concludersi il più velocemente possibile a favore della pace.

Nelle scorse ore, intanto, Nintendo ha interrotto le vendite di giochi e DLC tramite eShop in Russia, seguendo dunque la scia di altre aziende che si sono già mosse in maniera analoga.