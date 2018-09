Remedy: grande annuncio in arrivo domani sul profilo Instagram di Control

Tramite il profilo Twitter ufficiale, Remedy Entertainment ha rivelato che alle 6 di pomeriggio (orario italiano) di domani 27 settembre farà un grande annuncio sul profilo Instagram di Control.

La software house ha accompagnato il messaggio con un'immagine che dovrebbe offrirci qualche indizio riguardo i contenuti dell'annuncio. Nella foto che potete osservare in calce alla notizia vediamo uno zaino contenente una rivista di PC Gamer con la protagonista di Control in copertina, assieme alle copie di Max Payne e Max Payne 2. Alcuni utenti ipotizzano che possa trattarsi dell'arrivo dei primi due capitoli di Max Payne su Xbox One grazie alla retrocompatibilità, secondo altri il sottotitolo del secondo capitolo, ben visibile in foto, potrebbe suggerire il periodo di lancio di Control: ricordiamo infatti che "fall" in inglese può significare sia "caduta" che "autunno". Ovviamente si tratta solamente di speculazioni, ma fortunatamente non dovremo attendere troppo a lungo per sapere cosa bolle in pentola: l'appuntamento è fissato alle 18:00 di domani 27 settembre, sul profilo Instagram della nuova IP di Remedy. Quali sono le vostre aspettative a riguardo?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Control è in sviluppo per PC, Playstation 4 e Xbox One e vedrà la luce nel corso del 2019.