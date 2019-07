Remedy illustra le differenze di gameplay tra Control e Quantum Break

Nel corso della medesima intervista a GamingBolt che li ha portati a discutere di next gen e dell'SSD di PS5 e Xbox Scarlett, Mikael Kasurinen e Brooke Maggs di Remedy descrivono le meccaniche di gameplay di Control attraverso un confronto diretto con Quantum Break.

In base a quanto illustrato dal direttore e dal Narrative Designer, con l'esperienza di gioco del metroidvania paranormale Control gli autori di Remedy Entertainment hanno "cercato di di trovare un equilibrio tra stile cinematografico e giocabilità, il tutto cercando di evitare di scendere a compromessi. In Control, ad esempio, abbiamo ripensato a come sviluppare le animazioni legate al controllo della gravita da parte del protagonista. In questo modo, tutto risulta essere più reattivo, immediato, pulito e chiaro. Rispetto a Quantum Break, il gameplay è più aggressivo, più coinvolgente, bisogna davvero prestare attenzione e imparare dai propri sbaglio, investire se stessi nell'esperienza per avere successo".

"Abbiamo anche esplorato per raccontare le nostre storie", hanno proseguito gli sviluppatori per rendere ancora più netta la linea di demarcazione con l'esperienza ludica e narrativa di Quantum Break: "In Control c'è molto più storytelling ambientale, con tanti registri audio da scoprire,

documenti e missioni secondarie, quest'ultima una vera novità per un gioco Remedy. I nostri titoli precedenti erano molto belli ma lineari, qui invece abbiamo un mondo aperto, il che significa che potrete imbattervi in missioni secondarie sin dall'inizio del gioco e andare liberamente a caccia di informazioni e potenziamenti all'interno della mappa".

Il lancio di Control è previsto per il 27 agosto su PS4, Xbox One e PC: nell'attesa di indossare i panni di Jesse Faden per andare a caccia del Sibilo, vi lasciamo a questo video gameplay di Control con Ray Tracing.