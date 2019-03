Remedy: le missioni secondarie di Control saranno varie e originali

L'ampia copertura mediatica concessa da Game Informer a Remedy Entertainment consente alla sviluppatrice a capo del team di autori di Control, Brooke Maggs, di illustrare gli sforzi profusi dalla software house finlandese per dare forma a delle missioni secondarie convincenti e, ciò che più conta, coinvolgenti.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di GI, l'autrice di Remedy ha infatti spiegato che "le missioni secondarie sono alcune delle mie preferite perchè contribuiscono a colorare il mondo di gioco in un modo diverso. Si inseriscono nella narrazione svelandoti maggiori dettagli sui personaggi secondari che scopri lungo la storia. Quando ad esempio incontrerete Helen Marshall (nel corso della campagna principale, ndr), dovrete imbarcarvi in una missione secondaria per fargli un favore e, così facendo, scoprirete di più sul suo ruolo all'interno del Bureau, su ciò che fa e su come agiscono le squadre specializzate che si occupano delle entità soprannaturali".

A rendere ancora più varie e originali le missioni che correranno parallelamente alla storia principale ci sarà la necessità, per l'utente, di impegnarsi in queste attività per potenziare il proprio equipaggiamento in vista delle sfide da affrontare nelle fasi più avanzate dell'avventura.

"Molti degli Oggetti del Potere che utilizzerete saranno nelle missioni secondarie e rappresenteranno una parte fondamentale del gioco", ha infatti spiegato il direttore Mikael Kasurinen per approfondire la questione delle abilità paranormali di Control aggiungendo che "se il giocatore, ad esempio, non otterrà lo Scudo, quali conseguenze produrrà questa scelta nel sistema combattimento? Pur essendo facoltativo, è uno strumento che può rendere davvero difficili i combattimenti se decidi di non prenderlo. Ma il punto è proprio questo: non sarai costretto a ottenere lo Scudo, se non lo vorrai".

Il lancio di Control è previsto per il 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate un nostro speciale con tutte le informazioni sulla nuova avventura di Remedy.