Remedy non ha guadagnato nulla da Alan Wake Remastered, vendite sotto le aspettative

A maggio, Remedy aveva fatto sapere che Alan Wake Remastered non aveva recuperato i costi di produzione e dunque non aveva generato introiti, la situazione purtroppo non è cambiata, come confermato durante l'ultimo report finanziario della compagnia finlandese.

Ad oggi il gioco non ha generato royalties per Remedy, le vendite sono state al di sotto delle aspettative e dunque l'azienda non ha ottenuto guadagni, non è chiaro se i costi di sviluppo e marketing siano stati ripagati, di certo Alan Wake Remastered è stato incapace di generare profitti a oltre un anno dal lancio. Vi ricordiamo che l'accordo con Epic, il publisher del gioco, è tale per cui, finché il gioco non avrà venduto a sufficienza per ripagare i costi di sviluppo, Remedy non riceverà royalities dalla vendite.

Alan Wake Remastered però non è il solo gioco a non essere andato bene, anche Crossfire non ha generato utili mentre le vendite di Control sono calate e dunque gli incassi sono stati più bassi del previsto nello scorso trimestre.

Remedy sta lavorando ad Alan Wake 2, oltre dieci anni dopo il lancio (il primo Alan Wake è uscito su Xbox 360 nel 2010) le avventure dello scrittore avranno un sequel, in uscita nel 2023, sappiamo ancora molto poco su questo progetto ma ci si aspetta che Remedy possa svelare nuovi dettagli nel corso dei prossimi mesi. La compagnai sembra comunque avere fiducia nel brand Alan Wake, vedremo come si evolverà il franchise nei prossimi anni.