Remedy: nuove info sul prossimo progetto degli autori di Control e Alan Wake

Nel corso delle ultime ore sono spuntate in rete le prime informazioni sul prossimo progetto targato Remedy, del quale conosciamo ora nome in codice e alcune delle piattaforme di riferimento.

I database dell'Epic Games Store si sono infatti aggiornati di recente, consentendo ad alcuni utenti particolarmente abili di estrarre alcuni dettagli proprio sui giochi in lavorazione presso la software house finlandese. Il gioco più importante, ovvero un tripla A, sembra avere come nome in codice "BigFish", invece il progetto dalle dimensioni ridotte di cui si è parlato anche qualche tempo fa non ha ancora un nomignolo affidatogli dal team di sviluppo. Ciò che sappiamo con certezza dalle informazioni estrapolata nel pomeriggio è che entrambi i titoli saranno, almeno su PC, esclusiva Epic Games Store e gireranno tutti e due sul motore grafico di Control e Quantum Break, ovvero il Northlight Engine. Trattandosi di giochi che hanno come target la prossima generazione di console, possiamo dedurre non solo che questi titoli approderanno su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma che supporteranno anche il Ray Tracing.

A proposito di questi progetti, sapevate che potrebbe arrivare in estate l'annuncio del prossimo gioco Remedy per PS5 e Xbox Series X?