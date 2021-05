Alan Wake 2 in sviluppo? Le ultime novità su Vanguard, CrossfireX e i giochi di Remedy

La pubblicazione dell'ultimo report finanziario fornisce ai vertici di Remedy Entertainment l'opportunità per condividere le proprie strategie , con tanti nuovi dettagli su progetti come Vanguard, CrossfireX e sui titoli attualmente in sviluppo.

Partendo dalle riflessioni d'inizio marzo sulle strategie next gen di Remedy dopo la partnership con Epic Games, le alte sfere della casa di sviluppo e produzione europea hanno discusso con gli investitori delle opportunità offerte dai prossimi titoli editi o realizzati internamente dalla compagnia.

Una conferma in tal senso viene data dallo stesso CEO di Remedy, Tero Virtala, nell'affermare come "quasi tutti i nostri team di sviluppo interni che stavano lavorando su Control si stanno occupando di altri progetti, incluso un nuovo ed entusiasmante videogioco. Sì, abbiamo un nuovo progetto, ma è nelle primissime fasi di sviluppo e non ho altro da aggiungere al riguardo in questo momento".

Si tratterebbe quindi del sesto videogioco in sviluppo presso Remedy, dopo i cinque già annunciati nei mesi scorsi: è su questi ultimi che Virtala si concentra nella seconda parte del suo intervento per illustrare ai propri investitori i risultati di un anno da record per Remedy e ciò che questo successo, logicamente, comporterà per le prospettive di espansione futura dell'azienda.

L'amministratore delegato di Remedy spiega così che il primo gioco AAA sviluppato insieme a Epic entrerà presto in piena produzione. Secondo alcune insistenti indiscrezioni, alimentate perlopiù dal noto Jeff Grubb di VentureBeat, questo gioco potrebbe essere Alan Wake 2: pare che Remedy stesse cercando un publisher desideroso di finanziare il progetto da molti anni, prima di trovarlo proprio in Epic Games.

Ma non solo. Il boss della compagnia finlandese riferisce inoltre che lo sviluppo della campagna principale di CrossfireX è quasi concluso e che per il free to play Vanguard "il team ha definito molti degli elementi fondamentali del progetto", con una fase di test multiplayer a porte chiuse che verrà organizzata a breve.