Remedy presenta la misteriosa ambientazione di Control: 'The Oldest House'

Control è il nuovo ed intrigante progetto di Casa Remedy Entertainment, attualmente in sviluppo presso gli studi della Software House, già nota al pubblico per aver lavorato ad Alan Wake e Quantum Break.

Nell'ambito di un ampio coverage concesso alla Redazione di Game Informer, il Team ha condiviso numerosi ed interessanti dettagli sul loro prossimo Titolo. Dalle dichiarazioni rilasciate dagli sviluppatori di Remedy abbiamo appreso, ad esempio, nuove informazioni sulle abilità paranormali della protagonista e che in Control ci troveremo di fronte scenari complessi. Recentemente sono invece emersi intriganti dettagli sull'ambientazione del Gioco.

In particolare, è stata approfondita la natura di "The Oldest House", mutevole location situata a Manhattan, regolata da proprie meccaniche e presso la quale ci avventureremo nei panni del nostro alter-ego videoludico, Jesse Faden. Quest'ultima è da poco divenuta direttrice del misterioso Federal Bureau of Control, organizzazione governativa dedita all'indagine di fenomeni paranormali. The Oldest House è stata scoperta da quest'ultima nel corso degli anni Sessanta ed è stata in seguito convertita nel suo Quartier Generale. L'edificio e le persone al suo interno sono tuttavia stati improvvisamente "corrotti" da un misteriosa entità nota come "The Hiss" - "Il Sibilo".



Una location decisamente intrigante dunque, per un Titolo che sembra intenzionato a trasportarci all'interno di una dimensione misteriosa. Per i Lettori e le Lettrici incuriositi da queste premesse, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato quanto sinora noto su Control, a firma del nostro Giuseppe Arace.