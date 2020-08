Remedy, i prossimi progetti: update su Vanguard e altri due giochi non annunciati!

Il team di autori che hanno dato vita all'universo di Control stanno lavorando a pieno regime per portare a compimento lo sviluppo di ben altri tre nuovi progetti.

Su questi ultimi, la dirigenza di Remedy Entertainment ha di recente offerto alcuni interessanti aggiornamenti, in occasione della presentazione degli ultimi risultati fiscali. Apprendiamo così che lo studio sta proseguendo lo sviluppo di Vanguard, misterioso progetto basato su un IP del team. Nel corso degli ultimi mesi, parti del gioco si sono evolute in maniera promettente, si riferisce, mentre altre sono state riviste. Complessivamente, le attività procedono, con gli sviluppatori che mirano a fondere la tradizionale narrazione a marchio Remedy con un'esperienza multiplayer che possa vantare un supporto post lancio di lungo periodo.



A quest'ultimo si affiancano poi due titoli non ancora annunciati e legati al medesimo franchise, di cui uno di portata minore. Anche in questo caso, l'IP è di proprietà del team finlndese. A pubblicare i due giochi dal titolo e l'identità ignota sarà Epic Games. Quest'ultima sta coprendo i costi di sviluppo e si occuperà anche delle attività di marketing. Una volta rientrata delle spese, gli utili saranno divisi al 50% tra Epic e Remedy.



In precedenza, la software house ha confermato che il prossimo gioco Remedy sarà ambientato nello stesso universo di Control e Alan Wake.