Remedy pubblica il trailer di lancio di Control, il nuovo metroidvania paranormale

In occasione della Gamescom 2019, gli autori di Remedy Entertainment ci propongono il trailer di lancio di Control, il nuovo action metroidvania in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One a fine agosto.

Il video propostoci dagli sviluppatori finlandesi pone l'accento sulla componente narrativa dell'opera e, più precisamente, sul cast di personaggi che graviteranno attorno alla figura di Jesse Faden.

Alla direttrice del Federal Bureau of Control spetterà il delicato compito di scongiurare l'invasione di New York da parte di una schiera di esseri multidimensionali (chiamati Hiss) capaci di piegare il tessuto spazio-tempo e infestare l'anima di chi ha la sfortuna di entrarvi in contatto.

A dispetto delle avversità, la giovane Jesse saprà resistere all'influsso di questi misteriosi esseri e, contro ogni previsione, riuscirà ad assorbirne i poteri per evolvere le proprie abilità e migliorare la "pistola aliena" in suo possesso, il tutto seguendo una progressione ludica tipicamente metroidvania con missioni principali alternate ad attività secondarie basate sull'esplorazione della Oldest House, il complesso governativo che farà da sfondo alle nostre avventure.

Come ci ricorda il video in apertura d'articolo, la commercializzazione di Control è perciò prevista per il 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One. Se volete ingannare l'attesa per l'uscita del nuovo action paranormale di Sam Lake, potete ripercorrere la storia di Remedy da Max Payne a Control con il nostro video speciale.