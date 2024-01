Remedy registra il trademark 'FBC Firebreak': seguito o spin-off di Control?

A pochi mesi dal lancio di Alan Wake 2, Remedy Entertainment non sembra intenzionata a fermarsi. Come segnalato da Respawn First, lo studio finlandese guidato da Sam Lake ha recentemente registrato il trademark di "FBC Firebreak", probabilmente il nuovo gioco della software house.

Non sono disponibili dettagli riguardo al marchio registrato da Remedy, tuttavia chi conosce il passato degli sviluppatori avrà già drizzato le antenne. L'acronimo FBC è già apparso in Control, l'avventura paranormale che vede Jesse Faden introdursi, per l'appunto, nel Federal Bureau of Control.

Nel mondo di Control, inoltre, Firebreak si riferisce a un abisso misterioso e minaccioso all'interno della Oldest House, un luogo in cui le normali leggi della realtà non si vengono applicate. Viene descritto come un punto di intersezione all'interno della Oldest House, che appare in vari settori ma che proviene da una singolare anomalia tentacolare. Il termine letterale si riferisce ad una strategia antincendio, un'ostruzione utilizzata per prevenire la propagazione del fuoco, che nel contesto di Control può essere interpretato come una barriera contro le minacce paranormali.

Tutto questo ci porta a pensare che FBC: Firebreak sia un qualche tipo di spin-off di Control, o chissà che non corrisponda persino al seguito diretto del viaggio paranormale che abbiamo vissuto nei panni di Jesse Faden. Le ultime informazioni di Remedy risalgono a quando Control 2 si trovava in fase di prova concettuale, con il team che si diceva fiducioso sui progressi raggiunti sino a quel momento.