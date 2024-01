Remedy e Rockstar Games, loghi troppo simili? A Take-Two non va bene

Nel corso del 2023 Remedy Entertainment ha cambiato logo dopo 20 anni, introducendone un nuovo a forma di "R" stilizzata che ha accompagnato anche il lancio di Alan Wake 2. A un colosso dell'industria videoludica, però, questo cambiamento non sembra andare molto a genio.

Take-Two starebbe infatti provando ad impedire a Remedy Entertainment l'utilizzo del nuovo logo in quanto considerato molto simile a quello ufficiale di Rockstar Games, la casa di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Anzi, Take-Two avrebbe già da tempo avviato una disputa presso l'ufficio proprietà intellettuali britannico.

Sebbene non ci siano dettagli più approfonditi sui motivi per cui il colosso videoludico abbia deciso di muoversi contro Remedy, la sensazione è che Take-Two tema che il nuovo simbolo usato dallo studio finlandese possa creare confusione tra i consumatori essendo basato su una "R" stilizzata proprio come nel caso di Rockstar, e questo nonostante il design dei due loghi sia in verità piuttosto differente per stile e colori.

Resta ora da capire come si evolverà la situazione, anche se per il momento Remedy Entertainment sta continuando ad utilizzare regolarmente il nuovo logo su tutti i suoi siti e profili social ufficiali, un segno di come la software house finlandese non abbia intenzione di abbandonare il suo nuovo simbolo rappresentativo inaugurato nell'aprile del 2023.