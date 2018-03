Remedy si prepara a fare un annucio: novità in arrivo per Project 7?

L'account Twitter diha pubblicato un nuovo video sulla propria pagina, preannunciando l'arrivo di un nuovo annuncio a breve. La compagnia potrebbe finalmente svelare del tutto l'identità di Project 7

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, i ragazzi di Remedy Entertainment ci hanno proposto un brevissimo tour all'interno dei loro uffici, accompagnando il video con il messaggio "Get Ready". Con ogni probabilità, dunque, lo studio finlandese si sta preparando a un nuovo annuncio rivolto ai giocatori, ma di cosa potrebbe trattarsi?

Grazie all'ultimo report finanziario di Remedy riferito per il 2017, siamo venuti a conoscenza di due dettagli molto interessanti. Per prima cosa, la finestra di lancio del misterioso Project 7 è stata fissata per il 2019, una data che tutto sommato inizia ad avvicinarsi e che potrebbe essere accompagnata da un reveal completo del gioco a breve. Cosa ancora più intrigante, pare che l'anno scorso Remedy abbia avviato preparativi per lo sviluppo di un nuovo gioco non ancora annunciato.

Allora cosa potrebbe rivelarci lo studio finlandese nel corso dei prossimi giorni? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori novità da Sam Lake e soci.