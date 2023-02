Remedy Entertainment è sicura: 'Lanceremo un gioco all'anno a partire dal 2023'

All'interno di un recente rapporto fiscale stilato per il 2022, l'amministratore delegato di Remedy Entertainment, Tero Virtala, ha rivelato gli ambiziosi piani per il futuro del publisher finlandese, che sembra intenzionato a rafforzare la propria presenza sul mercato attraverso strategie mirate.

Tra i punti chiave della strategia di Remedy figura la volontà di pubblicare almeno un titolo all'anno a partire dal 2023, andando poi a rafforzare ulteriormente la propria offerta con una serie di contenuti aggiuntivi sia gratuiti che a pagamento. Di seguito le parole del CEO:

"La nostra tabella di marcia per il medio termine è ormai definita e la nostra attenzione è tutta rivolta ai titoli attualmente in sviluppo. Gli investimenti nei nostri team, nel motore di gioco e nel set di strumenti Northlight, nelle funzioni di supporto e nello sviluppo esterno sono i fattori chiave per la nostra crescita nei prossimi anni. Abbiamo in programma di lanciare un nuovo gioco all'anno a partire dal 2023, accompagnato da ulteriori contenuti gratuiti e a pagamento".

Ebbene, sulla scia di quanto dichiarato dal CEO Virtala, non è allora una sorpresa che il portfolio dell'azienda possa potenzialmente ampliarsi con l'inclusione di titoli Marvel su licenza. Un rumor messo in circolo lo scorso anno, suggeriva di un ipotetico titolo Remedy dedicato a Dr. Strange, con la felicità di tutti i fan della Casa delle Idee. Purtroppo però, queste voci di corridoio provenivano da una fonte non troppo affidabile, che non ha più pubblicato aggiornamenti sulla questione da allora.



Nel frattempo, si è tornati nuovamente a parlare di Alan Wake 2. Gli sviluppatori hanno dichiarato che il titolo è ormai pronto e giocabile dall'inizio alla fine.