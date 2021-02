Remedy sigla un anno da record: al lavoro su più giochi, due finanziati da Epic Games

Dopo aver celebrato il 25°anniversario di Remedy Entertainment, il team di sviluppo finlandese conferma di trovarsi in ottima salute, con risultati finanziari record.

Volgendo lo sguardo agli ultimi 12 mesi, gli autori di Control e Alan Wake osservano quello che è stato per loro il miglior anno di sempre, con 41,1 milioni di euro di entrate, che segnano una crescita di addirittura il 30% rispetto all'anno precedente. A rendere ancora più notevole il traguardo raggiunto, troviamo il fatto che Remedy non abbia pubblicato alcun nuovo gioco nel corso dell'intero 2020, limitandosi ad ampliare l'esperienza proposta da Control, proponendone l'ultima espansione e rendendo disponibile l'apprezzata produzione su nuove piattaforme, tra cui Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X. L'epopea sovrannaturale di Jesse Faden è stata inoltre riproposta nella sua Ultimate Edition.



Nel presentare i risultati finanziari, il CEO di Remedy, Tero Virtala, ha offerto un interessante quadro delle attività attualmente in corso negli studi della software house. Nello specifico, è stato confermato che il team di Control sta "gradualmente" passando ad occuparsi di un nuovo progetto, mentre proseguono i lavori sulla campagna single player di Crossfire X. Parallelamente, il lavoro sul misterioso multiplayer Vanguard procede, ma si trova ancora nelle fasi iniziali, tanto che non è stato ancora definito il modello di pubblicazione. In collaborazione con Epic Games, infine, Remedy è al lavoro su di un AAA e su di un progetto di portata minore, in arrivo sia su PC sia su console. Il secondo è attualmente in piena produzione, mentre il primo dovrebbe entrare in questa fase nel corso della primavera.



