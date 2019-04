Remedy: 'Stavamo lavorando ad Alan Wake 2, ma non ha funzionato'

Brutte notizie per i fan di Alan Wake, che a questo punto per il secondo capitolo dovranno aspettare ancora un bel po', se mai dovesse venire alla luce. Perlomeno è in questo senso che vanno interpretate le dichiarazioni di Thomas Puha, di Remedy Entertainment.

Durante il PAX East, Puha ha infatti rivelato: "Stavamo lavorando su Alan Wake 2 anni fa, ma semplicemente non ha funzionato, quindi non c'è niente. E ora siamo totalmente occupati per i prossimi due anni almeno. La IP di Alan Wake è ancora nostra, anche se non è mai così semplice ma sì, ne deteniamo noi i diritti".

Per il momento dunque ci sono poche speranze di vedere un sequel di Alan Wake, visto che Remedy è anche impegnata nel finire un altro attesissimo titolo: Control. A Puha è stato anche chiesto se fosse in programma un sequel dello shooter su cui sono attualmente al lavoro.

"Molte delle cose che Remedy ha fatto negli ultimi cinque anni erano fatte per mettere l'azienda in una posizione in cui abbiamo maggior controllo. Il nome del gioco viene davvero quasi da questo, e ci sta dando l'opportunità di decidere cosa succederà dopo, quando il gioco sarà uscito. Quindi certo, cerchiamo sempre di costruire un franchise". L'idea c'è insomma, stando a Remedy, anche se alla fine Puha ha ammesso che per poter pensare a un futuro per il gioco, il primo capitolo dev'essere davvero buono e dunque in questo senso sono concentrati tutti gli sforzi dell'azienda.

Che ne pensate delle sue parole? Se il nuovo titolo di Remedy vi incuriosisce intanto, potete leggere la nostra anteprima di Control.