Remedy svela Project 7: il nuovo gioco dello studio si intitola Control

In occasione della PlayStation Conference E3 2018, Remedy Entertainment e 505 Games hanno tolto i veli al misterioso Project 7: il nuovo gioco in sviluppo presso lo studio finlandese si intitola Control. Vediamo il primo trailer.

Come promesso lo scorso aprile, durante l'E3 2018 sarebbe stato presentato il nuovo progetto di Remedy Entertainment, conosciuto in precedenza con il nome in codice di Project 7. Il gioco si intitola Control, e a giudicare dal trailer si presenta come un tps altamente spettacolare e ricco di azione, nel tipico stile dello studio finlandese.

Rimaniamo in attesa di una finestra di lancio: intanto potete gustarvi il trailer proposto in cima alla notizia.