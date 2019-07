Remedy ha sviluppato vari concept per Alan Wake 2, ma non funzionavano

Sam Lake è tornato a parlare di Alan Wake 2 ai microfoni di IGN USA: dopo aver confermato che al momento non ci sono piani per il sequel del gioco, il fondatore dello studio finlandese ha affermato nuovamente come negli anni scorsi effettivamente siano stati creati numerosi prototipi per AW2.

"Alla fine di ogni nostro progetto abbiamo provato a creare vari concept per Alan Wake 2, anche dopo la fine dello sviluppo di Quantum Break lo abbiamo fatto. Si tratta di un concept molto diverso rispetto al solito, ma onestamente l'idea non ci convinceva molto. Ne abbiamo parlato anche con vari partner, ci siamo guardati attorno, ma siamo arrivati alla conclusione che non sembrava affatto Alan Wake. Da qui, siamo passati a sviluppare Control."

Sam Lake ha ribadito il suo amore per lo scrittore e spera di riuscire un giorno a sviluppare Alan Wake 2, i diritti del franchise sono ora totalmente nelle mani della compagnia nord europea, il destino di Alan Wake dipende quindi esclusivamente da Remedy.