Remedy, teaser dal team di sviluppo: annuncio per PS5 e Xbox Series X in estate?

Sono stati giorni ricchi di sorprese in casa Remedy Entertainment. La software house ha infatti annunciato una partnership con Epic Games, che rivestirà il ruolo di publisher per le sue prossime produzioni.

Ma non solo: gli autori di Control hanno infatti anche confermato di avere già in cantiere due nuovi titoli, sui quali non sono stati tuttavia offerti molti dettagli. I vertici di Remedy hanno confermato che i giochi saranno ambientati all'interno del medesimo immaginario e che uno di questi è una produzione AAA, mentre il secondo è un progetto più contenuto. Elemento interessante, il team ha però confermato di star lavorando per portare i nuovi titoli Remedy sia su PC sia su console next-gen.



Ebbene, sembra che la community videoludica potrebbe apprendere qualche dettaglio più concreto nel giro di alcuni mesi. Dalle pagine del proprio sito ufficiale, Remedy ha infatti invitato il pubblico a restare sintonizzati, specificando che proprio quest'anno la software house festeggerà il proprio venticinquesimo anniversario. Il team è stato ufficialmente fondato il 18 agosto 1995: pare dunque ragionevole attendersi che nel corso dell'estate di quest'anno il talentuoso team possa alzare il sipario su almeno uno dei due progetti: vedremo in azione Remedy su PlayStation 5 e Xbox Series X?