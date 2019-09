Remedy Universe: Control e i legami con Alan Wake e Quantum Break in video

Con Control, i ragazzi di Remedy sembrano aver posto le basi per la nascita di un universo condiviso con Alan Wake e Quantum Break. Abbiamo così ben pensato di andare alla ricerca di tutti gli Easter egg nascosti in Control dedicati ai precedenti lavori dello studio.

Innanzitutto, nel gioco è presente un documento che menzione esplicitamente i famosi thermos di Alan Wake, che a loro volta vennero inseriti come omaggio a Twin Peaks. Nello stesso file vengono persino citate Bright Falls e Cauldron Lake, località visitate dal celebre scrittore e sedi di diversi Altered World Event, momenti nei quali risulta fondamentale l'intervento del Federal Bureau of Control (FBC). Non a caso, in un altro documento si parla apertamente di ciò che è accaduto ad Alan Wake mentre era in vacanza a Bright Falls, avvenimenti sui quali il Bureau ha indagato apertamente.

Ricordate la serie TV Night Springs, omaggio a Twilight Zone (Ai confini della realtà) che veniva trasmessa sui televisori disseminati nelle ambientazioni di Alan Wake? Ebbene, i diritti di sfruttamento sono stati acquisiti dal Federal Bureau of Control. A quanto pare l'intenzione era quella di utilizzarla per fare disinformazione e rassicurare le persone sugli strani eventi di cui l'organizzazione si occupa, operazione già compiuta con successo con il programma radiofonico America Overnight.

Con questi due esempi abbiamo solo scalfito la superficie. C'è tanto, tantissimo altro da analizzare, dunque vi consigliamo di visionare il video speciale in apertura di notizia e di leggere l'approfondita analisi dei legami tra Control, Alan Wake e Quantum Break a cura di Felice di Giuseppe. Se ne volete ancora, abbiamo per voi anche un video sui segreti della Oldest House.