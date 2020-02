Remedy vuole portare Control su PS5 e Xbox Series X, in cantiere un gioco multiplayer

Sembra proprio che Remedy non se ne stia con le mani in mano dal lancio di Control e, stando a quanto dichiarato dall'azienda in un recente report finanziario, sono in sviluppo numerosi progetti tra i quali troviamo anche dei contenuti inediti e le versioni next-gen del gioco con protagonista la bella Jesse Fayden.

Oltre alla campagna single player di CrossFire X, nuova edizione del popolare sparatutto in prima persona che sta per sbarcare su Xbox One (il suo arrivo è previsto entro la fine dell'anno), pare che la software house abbia in cantiere altri progetti molto interessanti. Tra questi non possiamo non citare il gioco il cui nome in codice è Vanguard, un titolo esclusivamente online che, stando a quanto dichiarato da Remedy, godrà di supporto a lungo termine e, nonostante siano sul progetto solo 15 sviluppatori, è già disponibile internamente una demo giocabile. A questo si aggiunge un altro titolo, attualmente senza nome, sul quale sono attivi 20 sviluppatori e, esattamente come visto per Project Vanguard, è in fase di pre-produzione.

Ad accompagnare questi tre giochi troviamo ovviamente anche Control, che si prepara a ricevere altri due contenuti aggiuntivi e, come emerge dai documenti pubblicati online, anche un aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X:

"L'elevata qualità di Control, dovuta alla sua unicità e alle tecnologie utilizzate, ci fornisce la perfetta opportunità di portare il gioco sulle piattaforme di prossima generazione."

Remedy sembra essere infatti molto soddisfatta delle vendite del gioco, il quale è riuscito a contribuire ai ricavi dell'azienda nonostante le scarse vendite iniziali. Purtroppo non si hanno informazioni precise se quella di cui parlano gli sviluppatori sia un aggiornamento gratuito o una vera e propria versione next-gen del gioco, la quale potrebbe sfruttare finalmente il Ray Tracing anche su console. Ricordiamo infatti che Control è uno dei titoli che fa della tecnologia RTX uno dei propri punti di forza e grazie all'hardware di prossima generazione potrebbe permettere ad un pubblico più ampio di godere dei benefici di questo particolare effetto.