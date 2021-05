Remedy x Tencent: il colosso cinese acquista il 3,8% delle azioni del team

Dopo un ampio numero di annunci videoludici, tra i quali ha trovato spazio anche il reveal del gameplay del nuovo Metal Slug: Awakening, il colosso cinese compie un ulteriore passo nel mondo videoludico.

La dirigenza di Remedy Entertainment comunica infatti l'acquisto da parte di Tencent di una quota di azioni della software house. Nello specifico, si apprende, Accendo Capital SICAV RAIF ha ratificato la vendita di 500,000 azioni del team di sviluppo, corrispondenti al 3.8% di azioni totali, a Tencent Holdings Ltd. Questo non ha tuttavia azzerato la quota di presenza di Accendo Capital all'interno di Remedy Entertainment. Al contrario, la compagnia detiene ancora ben 1.8 milioni di azioni dopo la transazione, corrispondenti a ben il 14% di azioni totali.



Gli autori di Control e Alan Wake hanno commentato la transazione evidenziando come quest'ultima non vada in alcun modo ad influire o modificare le attività commerciali della software house. Da parte sua, Tencent si è detta ammirata dalle competenze dimostrate negli anni dal team ed è entusiasta di poterne supportare una ulteriore crescita nel corso del prossimo futuro.



Al momento, la software house sta lavorando a più titoli, con il pubblico che si chiede da tempo se tra questi potrà trovare spazio anche un annuncio di Alan Wake 2.