Remnant 2 tra armature, classi e loadout: ecco le novità in arrivo con i prossimi update

In attesa dell'arrivo della nuova patch per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Remnant 2 - per ora disponibile solo su PC - gli sviluppatori hanno parlato dei contenuti in arrivo nel prossimo futuro.

Nel corso di un Q&A con gli utenti su Reddit, infatti, il game director David Adams ha deciso di fornire qualche dettaglio in merito a quello che possiamo aspettarci tanto dalle espansioni quanto dai prossimi aggiornamenti gratuiti. Stando alle dichiarazioni di Adams, l'acquisto delle espansioni garantirà sicuramente l'accesso a nuovi set d'armatura, ma pare che verranno introdotti anche nuovi segreti e archetipi (per chi non lo sapesse, è il nome dato alle classi di Remnant 2). Non è invece chiaro se i DLC a pagamento implementeranno nuove aree, ma forse è ancora troppo presto per parlarne.

Passando invece alle patch correttive, sembrerebbe che gli sviluppatori di Gunfire Games stiano lavorando duramente per inserire il supporto al cross-play e ad altre funzionalità che miglioreranno l'esperienza di gioco. Una di queste consiste nell'introduzione dei loadout, così da poter creare assetti differenti e passare da uno all'altro in maniera pratica e veloce. Non si esclude nemmeno il possibile arrivo della trasmogrificazione, così da poter separare gli effetti dei pezzi di armatura equipaggiati dal loro aspetto.

Avete già letto la nostra recensione di Remnant 2?