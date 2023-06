Remnant 2 arriva nel 2023: il nuovo trailer annuncia la finestra di lancio

A breve distanza dalla pubblicazione di un ricco video gameplay di Remnant II, gli sviluppatori di Gunfire Games offrono ulteriori aggiornamenti sulla produzione.

Dal palco del Guerrilla Collective, la software house offre in particolare un primo assaggio di quella che sarà la storia narrata all'interno del sequel. In seguito agli eventi vissuti in Remnant: from the Ashes, i pochi superstiti del genere umano dovranno affrontare nuove e inquietanti minacce. Boss imponenti e pericolose creature attendono nell'ombra all'interno di Remnant II.

Per avere la meglio su ogni ostacolo, i giocatori avranno però la possibilità di fare affidamento su alcuni alleati. Oltre che in single player, il sequel potrà infatti essere affrontato anche in modalità multigiocatore, con un multiplayer co-op pensato per un massimo di tre avventurieri. In vista del debutto, Remnant II si è mostrato in un nuovo trailer, che potete visionare in apertura a questa news.



Al termine del video, gli autori di Gunfire Games hanno confermato che il sequel di Remnant: From the Ashes approderà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso dell'estate 2023. Manca al momento una data di uscita più precisa.



Nel frattempo, dal Guerrilla Collective, arriva anche il nuovo trailer di Sengoku Dynasty, avventura ambientata nel Giappone feudale.