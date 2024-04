Remnant 2, la battaglia continua con The Forgotten Kingdom: le ricche novità del DLC

Pochi mesi dopo l'arrivo su Game Pass di Remnant 2, le fucine digitali di Gunfire Games si dicono ormai pronte a sfornare The Forgotten Kingdom, un'espansione che promette di ampliare sensibilmente il perimetro ludico e contenutistico dello sparatutto soulslike.

Il secondo DLC di Remnant 2 ci spronerà a "ricomporre i pezzi della storia dimenticata della tribù perduta di Yaesha per placare l'ira dell'antico spirito della pietra Lydusa. Navigate per le tracce residue di tormento, tradimento e morte che infestano le ziggurat un tempo orgogliose del territorio, mentre le pietre viventi di Lydusa vagano per i resti diroccati di un’antica civiltà in cerca di sangue fresco".

Il nuovo arco narrativo tracciato dal team Gunfire introdurrà dei dungeon inediti, numerosi equipaggiamenti potenti, la classe-archetipo dell'Invocatore e nuovi alleati inattesi. Sul fronte contenutistico troviamo poi nuovi oggetti e armi da sbloccare esplorando una versione più letale del mondo di Yaesha, con diversi amuleti e anelli speciali da raccogliere esplorando le aree più pericolose di una mappa che cambierà dinamicamente attraverso il già noto motore procedurale di Remnant 2.

Il lancio di The Forgotten Kingdom è previsto per il 23 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di 9,99 euro o come parte del Bundle DLC che, per 24,99 euro, offre l'accesso anche alla prima espansione The Awakenend King. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Remnant 2, un sequel che si avvicina alla perfezione.

