Remnant 2: boom di giocatori su Steam, è record per la serie

Oltre ad aver ricevuto voti più che positivi dalla critica internazionale, Remnant 2 sta godendo di una certa popolarità anche fra i videogiocatori, che hanno deciso di supportare il team di sviluppo con l'acquisto.

Come emerge dal database di Steam, il secondo capitolo della serie Gunfire Games ha segnato un importante traguardo per quel che riguarda il picco di giocatori connessi sul client Valve: se il primo capitolo vantava 48.289 utenti, il sequel è quasi riuscito a doppiarlo con un picco di 83.792 connessi. Non è finita qui, visto che mentre stiamo scrivendo questa notizia sono ben 57.750 i giocatori che stanno avventurandosi per le aree procedurali dello sparatutto.

Nel frattempo, la software house che ha lavorato al titolo ha pubblicato un messaggio per i fan con l'obiettivo non solo di ringraziarli per il supporto ricevuto, ma anche e soprattutto per rassicurarli su alcuni problemi tecnici. Più nello specifico, il team fa riferimento a bug e glitch, i quali verranno corretti il più velocemente possibile in seguito alle segnalazioni. Dopotutto il gioco presenta un'importante componente legata alla proceduralità ed è probabile che alcune imperfezioni si sono presentate solo al momento del lancio, quando centinaia di migliaia di giocatori hanno generato le loro campagne con elementi random.

