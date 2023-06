Remnant 2, la co-op in azione al Summer Game Fest: c'è la data d'uscita!

Nel corso del Summer Game Fest 2023 c'è spazio anche per un ulteriore nuovo trailer di Remnant II che rivela un dettaglio cruciale: se infatti il precedente trailer di Remnant 2 aveva confermato la finestra di lancio per l'estate 2023, all'evento di Geoff Keighley arriva la data d'uscita definitiva.

Il seguito di Remnant From the Ashes sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 25 luglio 2023, dunque in piena estate come già confermato in precedenza. Prenotando il gioco si avrà inoltre accesso in anticipo al Gunslingher Archetype. Per il resto, il palcoscenico del Summer Game Fest è stata l'occasione per avere un ulteriore assaggio dell'Action/RPG in stile Third-Person Shooter e con elementi Soulslike di Gunfire Games, incentrato principalmente sul multiplayer cooperativo.

Remnant II promette di evolvere la formula ludica del predecessore, pubblicato nel 2019: ancora più azione, spettacolarità ed un ritmo molto più frenetico sono gli ingredienti base della nuova opera di Gunfire Games, che verrà distribuita sul mercato da Gearbox Publishing. Per gli amanti del genere e per coloro che hanno apprezzato il predecessore si tratta dunque di un titolo da tenere d'occhio, in attesa del suo esordio non così lontano.

Se volete dargli un ulteriore sguardo ed approfondire le vostre conoscenze sul progetto, il trailer del Challenger di Remnant 2 fa al caso vostro.