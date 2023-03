Remnant 2 come No Man's Sky: ogni partita sarà unica grazie al motore procedurale

Scambiando quattro chiacchiere con David Adams, la redazione di IGN.com ha dato al CEO di Gunfire Games l'opportunità di descrivere i benefici offerti dal motore procedurale deputato a generare in maniera randomica, ma 'intelligente', i livelli dello shooter a tinte dark Remnant 2.

L'esponente del team Gunfire spiega infatti che se in Remnant fron the Ashes il motore procedurale si è occupato solo delle modifiche al layout delle stanze e ai punti di spawn dei nemici, nel sequel il sistema randomico cambiera quasi ogni elemento grafico, ludico e contenutistico dell'esperienza offerta ai giocatori. L'esempio più calzante dei cambiamenti previsti è quello di No Man's Sky, la celebre avventura sandbox di Hello Games che consente agli utenti di esplorare una gigantesca galassia con miliardi di mondi generati proceduralmente partendo da preset grafici e logici impostati dagli sviluppatori.

Il CEO di Gunfire Games spiega che "tutte le missioni e tutti gli eventi di Remnant 2 sono randomizzati: se dovrete combattere contro un miniboss, ogni aspetto dello scontro verrà generato sul momento e sarà diverso per ogni giocatore, dal modello del boss all'arena. Tutto sarà procedurale, dagli eventi casuali alla disposizione dei dungeon".

A tal proposito, Adams sottolinea che "desideravamo offrire ai giocatori delle esperienze che non potessero essere ripetute due volte. Ogni partita sarà diversa dalle altre, anche decidendo di rigiocare da zero il titolo vivrete un'esperienza completamente diversa".