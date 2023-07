Remnant 2: come sbloccare l'Evocatore, la classe segreta

Come vi abbiamo spiegato anche nella recensione di Remnant 2, lo shooter di Gunfire Games permette sia di cambiare classe durante l'avventura che combinare contemporaneamente due archetipi diversi. Oltre a poter sbloccare le classi iniziali, i giocatori possono anche accedere ad una classe segreta che non è disponibile all'inizio: l'Evocatore.

Per poter abbinare questo archetipo a quello che state utilizzando o addirittura sostituirlo e renderlo la vostra classe primaria, occorre faticare un po'. Dal momento che si tratta di una classe segreta, non è semplice reperire gli oggetti e trovare i luoghi necessari per lo sblocco di questa particolare classe.

Innanzitutto, occorre precisare che l'iter per l'aggiunta dell'archetipo alla vostra collezione è lo stesso di tutti gli altri: si ottiene un oggetto speciale e ci si reca da Wallace al Ward 13 per trasformarlo in una classe. In questo caso, però, l'oggetto speciale non viene venduto dai mercanti della base operativa, ma da un vendor che si nasconde a Yaesha. Stiamo parlando dell'Altare della Luna di Sangue, che si trova solitamente nelle fasi avanzate della foresta ed è visibile come un grosso cristallo di colore blu sulla mini-mappa. Interagendo con questo altare, è possibile acquistare una serie di potenziamenti e oggetti speciali fra i quali vi è anche il Grimorio Sbiadito, che è proprio il materiale che permette di sbloccare l'Evocatore.

Come potete notare anche nell'immagine in calce alla guida, per fare vostro l'oggetto servono 1.500 Scarti, 5 Cristalli di Luminite e 15 unità di Essenza di Luna di Sangue. Per chi non lo sapesse, si tratta di un rarissimo materiale che può essere reperito esclusivamente a Yaesha durante un evento speciale che prende il nome di Luna di Sangue: quando l'evento in questione è attivo, i cieli della foresta diventano rossi e in giro per la mappa si possono individuare speciali nemici con un bagliore viola che, se eliminati, lasciando cadere questi oggetti.

Prima che facciate un errore molto comune, è bene precisare che non serve riavviare campagna o avventura in corso per poter affrontare l'evento. A differenza di altre situazioni uniche che richiedono il reroll, in questo caso è sufficiente teletrasportarsi nelle varie aree finché non si è abbastanza fortunati da ritrovarsi nel bel mezzo della Luna di Sangue.

Avete già letto i dettagli sul cross-play di Remnant 2?