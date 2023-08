Remnant 2: difficoltà Apocalypse sbilanciata? È chiamata così per un motivo, dice Gunfire

Essendo un titolo fortemente ispirato ai Souls di FromSoftware, non sorprende granché constatare che Remnant 2, esattamente come il suo predecessore, è un titolo che mette a dura prova l'abilità e la pazienza dei giocatori.

Alcuni utenti, tuttavia, si sono detti infastiditi dall'eccessiva severità della difficoltà Apocalypse, il livello di sfida definitivo di Remnant 2, totalmente opzionale e indirizzato ai giocatori più coraggiosi. La discussione tra utenza e sviluppatori è nata nel momento in cui Gunfire ha distribuito una patch che ha corretto e notevolmente ridotto l'assorbimento del danno contro gli attacchi nemici.

"Avere il bug è molto meglio di avere il bug corretto", ha ironicamente dichiarato un giocatore, rimasto deluso dai cambiamenti al bilanciamento. Gunfire ha però spiegato che "è perché probabilmente giochi a difficoltà Apocalypse e usi Fortify per assorbire colpi dove non dovresti poterlo fare. Apocalypse non è pensato per essere un pass gratuito per ignorare i danni. Si chiama Apocalypse. Adegueremo alcuni valori se è necessario farlo".

Le dichiarazioni di Gunfire Games sono piuttosto chiare: la difficoltà Apocalypse continuerà ad essere brutale e non offrirà più "scorciatoie" come quella che i giocatori hanno sfruttato a causa di un errore tecnico. Intanto il team di sviluppo ha dichiarato che presto pubblicherà un nuovo update con cui risolverà un altro bug per cui l'interfaccia mostra attualmente dei valori errati legati all'assorbimento dei danni del giocatore.

Con la nuova patch, i giocatori di Remnant 2 possono guadagnare più scarti, ovvero la valuta in-game del soulslike.