Remnant 2: il DLC The Awakened King si mostra nel primo trailer con data d'uscita

A distanza di qualche mese dal debutto di Remnant 2, gli sviluppatori hanno mostrato al pubblico il primo filmato della prima espansione, che prende il nome di The Awakened King.

Come si può vedere nel filmato pubblicato da Gunfire Games, il DLC non introdurrà un nuovo bioma, ma sembra espandere quelli già presenti. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, l'espansione introdurrà nuove stanze e migliorerà il sistema di generazione procedurale degli ambienti di gioco in ogni run, così da garantire una maggiore varietà di situazioni. Nel trailer si possono anche notare nemici mai visti prima e armi inedite come la falce, che probabilmente si potrà ottenere sconfiggendo qualche pericoloso boss nel corso dell'avventura.

Ovviamente anche la storia verrà espansa grazie al ritorno del pericolosissimo Re, che sembra aver destabilizzato gli equilibri del mondo di gioco. Ad un certo punto vediamo anche Nimue, l'enorme creatura femminile con cui si interagisce per il crafting di alcuni oggetti nella versione base del gioco, che è in catene.

Per chi non lo sapesse, l'espansione sarà gratis per gli acquirenti della Ultimate Edition, ma potrà essere acquistata separatamente. In attesa dell'uscita del DLC, che sarà disponibile dal 14 novembre 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Remnant 2.