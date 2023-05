Remnant 2: il lato fantasy dello sparatutto coop nel video del Mondo di Fae

Di ritorno dall'inferno di fuoco dell'ultimo video di Remnant 2, Gearbox Publishing riapre una finestra sul multiverso del nuovo sparatutto cooperativo di Gunfire Games per farci ammirare le atmosfere fantasy del Mondo di Fae, una delle tante ambientazioni da esplorare nel sequel di Remnant From the Ashes.

Popolato originariamente dalle entità ancestrali Fae, questo mondo parallelo verrà sconvolto dal cataclisma che coinvolgerà anche gli esseri umani. Il caos generato dalla fusione tra i piani dimensionali trasformerà gli spettacolari saloni dei castelli che imperlano il paesaggio di questo mondo fantasy in un coacervo di creature strappate alla loro dimensione e, per questo, rese ancora più aggressive dall'imminente apocalisse che minaccia di divorare l'intero universo.

Dai maestosi saloni centrali al labirinto di stanze e librerie che si snoderà in ogni livello, tutte le ambientazioni esplorate dai giocatori verranno plasmate 'sul momento' dall'avanzato motore procedurale di Remnant 2 che si premurerà di gestire gli aspetti principali dell'impianto ludico, come le trappole ambientali, le sfide contro i boss finali, il design dei mostri e il sistema di combattimento.

Il lancio di Remnant 2 è atteso per questa estate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video di Remnant 2 sugli scenari paranormali di Yaesha.