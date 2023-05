Remnant 2: meglio un fucile o uno spadone? Il Challenger sceglie entrambi nel nuovo video

Di ritorno dall'inferno di fuoco di Losomn di Remnant 2, i ragazzi di Gunfire Games dedicano il nuovo video approfondimento sul gameplay del loro prossimo sparatutto cooperativo al Challenger, uno dei tanti Archetipi da impersonare, evolvere e personalizzare nel corso dell'avventura a tinte soulslike.

I giocatori che indosseranno i panni del Challenger potranno scatenare il caos tra le linee nemiche, merito di un arsenale composto da fucili a canne mozze, cannoni a mano e spadoni da guerra in grado di incutere il timore in qualsiasi mostro che oserà ostacolarne il cammino.

Nel trailer confezionato dagli sviluppatori texani è possibile ammirare anche il sistema di customizzazione ed evoluzione del personaggio, con tanti elementi di equipaggiamento da acquisire nel corso della campagna principale e un ventaglio particolarmente ampio di abilità da potenziare.

Come spiegato in passato dal team Gunfire, ogni aspetto dell'esperienza ludica e contenutistica del sequel di From the Ashes passerà per il complesso motore procedurale 'in stile No Man's Sky' di Remnant 2, un engine che si premurerà di infondere originalità a tutte le ambientazioni modificando aspetti come il layout delle mappe, la disposizione dei nemici e degli oggetti da recuperare, la collocazione delle trappole e il design stesso di mostri, boss e arsenale.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo trailer con protagonista il Challenger (potete ammirarlo su YouTube aprendo il link in calce alla notizia) e vi ricordiamo che Remnant 2 sarà disponibile in estate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.