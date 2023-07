Remnant 2 fa furore: pioggia di voti positivi per il sequel dello shooter soulslike

Nel corso delle ultime ore sono arrivate anche su Metacritic le recensioni di Remnant 2, nuova iterazione dello sparatutto in terza persona che adotta alcune meccaniche tipiche dei soulslike.

Ecco di seguito l'esito delle recensioni delle principali testate internazionali:

God is a Geek - Voto: 95/100

Noisy Pixel - Voto: 90/100

IGN USA - Voto: 90/100

But Why Tho?- Voto: 90/100

Shacknews- Voto: 90/100

Twinfinite - Voto: 90/100

CGMagazine - Voto: 85/100

GamingTrend - Voto: 85/100

Destructoid - Voto: 85/100

Attack of the Fanboy - Voto: 80/100

GamingBolt - Voto: 80/100

PC Games- Voto: 80/100

Hardcore Gamer- Voto: 80/100

XboxEra - Voto: 76/100

GameSpot - Voto: 70/100

JeuxVideo.com - Voto: 60/100

PC Invasion - Voto: 40/100

Come potete leggere nell'elenco delle votazioni, l'unica anomalia è rappresentata dal punteggio assegnato da PC Invasion, che ha criticato aspramente il comparto grafico, la storia e, più in generale, l'esperienza di gioco se vissuta in single player. Insomma, il 4 della testata in questione è un'eccezione e tutti gli altri hanno molto apprezzato l'ultima fatica di Gunfire Games.

Per chi non lo sapesse, il Remnant 2 arriverà il prossimo 25 luglio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chiunque acquisterà la Ultimate Edition potrà iniziare a giocare prima grazie all'Early Access, che avrà il via venerdì 21 luglio 2023.