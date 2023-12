Remnant 2 su Game Pass: guida e trucchi per i nuovi giocatori

Da qualche giorno, anche gli utenti PC e Xbox Game Pass possono cimentarsi con Remnant 2, uno sparatutto molto interessante che è caratterizzato da un livello di sfida piuttosto elevato. Se state per giocarlo, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Iniziate col Medico

Dopo aver completato la fase di tutorial e raggiunto la base operativa dei sopravvissuti, vi verrà chiesto di selezionare una delle classi disponibili. Se volete un consiglio, optate per il Medico. Si tratta infatti dell’archetipo più forte in assoluto tra quelli selezionabili e non ha eguali sia per le abilità che per l’arsenale di partenza. Remnant 2 eredita alcune meccaniche di gioco dai soulslike ed una di queste è legata agli oggetti curativi, che sono limitati e si ripristinano riposando ai ‘falò’. Oltre a potersi curare con questi consumabili, il Medico dispone anche di un’abilità attiva che crea una pozza curativa per lui e per gli alleati che dura nel tempo e che si ricarica dopo una manciata di secondi: si tratta di un modo per curarsi senza limiti tra un combattimento e l’altro, senza contare che questa skill può essere attivata strategicamente quando un boss sta per attaccare, così da ritornare subito in salute. Non meno importante è la mitragliatrice leggera in dotazione al Medico, che con un ampio caricatore permette di falciare piccoli gruppi di nemici senza dover mai ricaricare.

Create classi ibride

Se per qualche motivo il Medico non fosse di vostro gradimento, sappiate che non è necessario ricominciare una partita da zero per modificare la classe di Remnant 2. Il titolo Gunfire Games implementa un sistema di classi fluido, poiché ciascun archetipo non è che un oggetto da equipaggiare nella schermata dell’inventario. Sarà quindi sufficiente acquistare presso uno dei mercanti del Ward l’oggetto legato alla classe che volete ottenere (ad esempio il fischietto permette di accedere alla classe Domatore) e poi equipaggiarlo dopo averlo ‘attivato’. E non è finita qui, poiché esiste anche la possibilità di creare classi ibride equipaggiando contemporaneamente due di questi oggetti. Tali meccaniche vi torneranno assai utili durante l’avventura, visto che in Remnant 2 ci sono numerose classi segrete da sbloccare oltre a quelle iniziali.

Mirate ai punti deboli

Potrebbe sembrare un consiglio banale, ma vi assicuriamo che non lo è affatto. In Remnant 2, infatti, il moltiplicatore dei danni quando si colpisce uno dei punti deboli degli avversari (come la testa) è insolitamente alto. Proprio per questo motivo, è sempre meglio puntare alla testa per massimizzare il danno e risparmiare proiettili, soprattutto quando si utilizza l’arma primaria, fondamentale per affrontare le boss fight o per eliminare i nemici più grossi e resistenti. Cercate anche di utilizzare l’arma secondaria per tutti i nemici più fragili, visto che una normale pistola (come quella del Medico) è più che sufficiente per far fuori i mob minori.

Regolate il peso

Altra meccanica che Remnant 2 eredita dalle produzioni FromSoftware è la gestione del peso dell’equipaggiamento, che influenza l’agilità del protagonista e la velocità con cui esegue la rotolata. Dal momento che nello sparatutto in terza persona di Gunfire Games si utilizzano armi da fuoco e non vi è la possibilità di assorbire i danni con uno scudo, ci suggeriamo di limitare il peso degli oggetti indossati, così da poter schivare con più facilità i colpi in arrivo ed avere maggiori probabilità di sopravvivenza.

Analizzate la mappa

Una delle novità di Remnant 2 è la mappa tridimensionale, che fornisce al giocatore un bel po’ di informazioni utili che agevolano l’esplorazione delle intricate aree. Questo strumento è il vostro più grande alleato, poiché su di esso è possibile osservare la posizione dei forzieri e controllare eventuali strade secondarie da esplorare, le quali potrebbero condurre ad aree opzionali con ricompense uniche. Insomma, non perdete mai d’occhio la mappa.

