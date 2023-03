Remnant 2, nuovo gameplay: il Pistolero esorcizza i demoni a suon di pallottole

Nel nuovo video gameplay di Remnant 2 confezionato da Gunfire Games, l'odore della polvere da sparo si mischia a quello dello zolfo in una serie di scontri a fuoco che vedono per protagonista il Pistolero, una delle tante classi di guerriero da poter interpretare nel nuovo sparatutto cooperativo di Gearbox Publishing.

Gli scenari da incubo di Remnant 2 fanno così da sfondo alle ultime sequenze ingame proposteci dagli sviluppatori texani affacciandosi dalla finestra mediatica di IGN.com, con orde di creature demoniache e boss terrificanti da esorcizzare a suon di pallottole.

In soccorso del Pistolero e degli altri cacciatori di abomini di Remnant 2 ci saranno anche delle abilità speciali che sbloccheranno tutta una serie di modificatori e potenziamenti per il proprio equipaggiamento, come ci viene mostrato dal team Gunfire nell'ultimo trailer che campeggia a inizio articolo.

L'esplorazione del multiverso da incubo del sequel di From the Ashes passerà quindi per la scoperta dei potenziamenti più adatti al proprio stile di gioco, come pure per la ricerca di nuove attività che ricompenseranno gli utenti con armi, oggetti originali e manufatti da utilizzare per evolvere ulteriormente le abilità e l'arsenale.

Remnant 2 uscirà più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video di annuncio di Remnant 2.