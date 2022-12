Remnant 2: Gearbox svela il nuovo sparatutto RPG in arrivo nel 2023

Messo da parte il nuovo gameplay trailer di Tekken 8, i The Game Awards hanno annunciato una nuova world premiere firmata Gearbox e Gunfire Games. Si tratta di Remnant 2.

Remnant 2, come già il precedente capitolo della serie, si presenterà come uno sparatutto action in terza persona in cui il giocatore dovrà sconfiggere le forze del male attraverso l'aiuto dei propri compagni. Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, questo nuovo titolo offrirà sfide sempre nuove grazie alla presenza di mondi generati dinamicamente capaci di offrire sfide dall'alto tasso di rigiocabilità. I giocatori potranno contare su un vasto arsenale di armi e modifiche corporali, all'interno di quest affrontabili in gruppi fino a tre membri.

Quanto alla data d'uscita, sappiamo che Remnant 2 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC nel corso del 2023. Ulteriori informazioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Se siete interessati a saperne di più su questo franchise, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Remnant: From The Ashes, primo eclettico capitolo che ci ha colpito fortemente per le sue scelte di gameplay, nonostante un budget di sviluppo non elevatissimo.

Ma le sorprese dei The Game Awards 2022 non finiscono di certo qui. Continuate a seguirci per tanti nuovi eccitanti annunci dalla kermesse di Los Angeles.