Remnant 2, dove gira meglio? Video confronto tra PS5 e Xbox Series X|S

Disponibile da oggi, Remnant 2 è stato preso in esame da Digital Foundry, che ha analizzato e messo a confronto le versioni console PlayStation 5 e Xbox Series X|S del souls-like di Gunfire Games.

Come sottolineato dagli esperti tech, il titolo utilizza su entrambe le piattaforme la tecnologia Nanite di Unreal Engine 5, mentre nessun segno di un impiego del Ray Tracing o di Lumen sul fronte dell'illuminazione. Digital Foundry ha elogiato l'aumento dei dettagli e della complessità geometrica rispetto al primo capitolo, ed anche I modelli dei personaggi, sebbene non rapportabili alle produzioni tripla A, sono di tutto rispetto. I filmati presentano alcuni problemi artefatti visivi, ma sono stati rilevati solo su PS5.

Su PS5 e Xbox Series X|S il gioco è sostanzialmente differente, secondo l'analisi. Su entrambe le console è presente una Modalità Qualità con risoluzione di 1296p/30fps. A parte qualche saltuario calo della fluidità, il framerate è stabile e rende l'esperienza godibile. In questa modalità la vegetazione risulta più densa, lo screen space reflection più dettagliato, le ombre sono renderizzate ad una risoluzione superiore, e ci sono meno artefatti visivi. Rilevata la presenza della risoluzione dinamica e dell'utilizzo del TSR, il metodo di upscaling integrato in Unreal Engine 5, per ottenere i 1440p.

La modalità Bilanciata, che offre un compromesso tra qualità visiva e prestazioni, propone i 60fps con risoluzione nativa di 792p upscalata fino ai 1400p tramite TSR. Il framerate target è raggiunto nella maggior parte dei casi, ma non mancano qui dei cali più consistenti.

La Modalità Prestazioni, infine, presenta i 60fps a 720p di risoluzione. Le impostazioni grafiche sono identiche alla modalità Bilanciata, ma in questo caso ci sono problemi di tearing a causa dell'assenza del V-Sync. Su Xbox Series X è possibile superare i 60fps attivando il VRR, cosa che invece non accade su PS5. Secondo Digital Foundry, in ogni caso, la feature non è sfruttata a dovere dal gioco.

Su Xbox Series S è presente la sola modalità Qualità con 900p di risoluzione e 30fps. I cali di fluidità si verificano saltuariamente, ma sono più evidenti e più frequenti rispetto a PS5 e Series X. L'upscaling porta la risoluzione nativa fino ai 1080p, e non viene rilevato motion blur.

Su PC sembra invece che Remnant 2 non giri a 60fps nemmeno con una RTX 4090.