Remnant 2: guida all'Archetipo migliore per iniziare

State per iniziare la vostra avventura in Remnant 2 ma siete indecisi su quale scegliere fra le classi disponibili inizialmente? Niente paura, poiché in questa guida vi sveleremo quali sono le migliori.

Medico

Il Medico è probabilmente la migliore classe in assoluto di Remnant 2, poiché il suo kit è perfetto sia per chi vuole giocare da solo che per chi preferisce la cooperativa. Grazie alle sue abilità, questo archetipo è in grado di rianimare gli alleati a distanza, potenziare temporaneamente il danno o migliorare l’efficacia delle cure. Come se non bastasse, l’arma iniziale del Medico è la letale mitragliatrice leggera XMG57 Segaossa, che con il suo ampio caricatore permette di massacrare orde di nemici senza mai dover interrompere il fuoco per la ricarica.

Domatore

Questa è invece la classe più adatta a chi vuole dedicarsi alle avventure in solitaria, dal momento che si tratta di un archetipo che è costantemente accompagnato da un alleato, ossia il suo cane. Oltre a fornirgli supporto in battaglia, l’amico a quattro zampe può utilizzare alcune abilità dagli effetti più svariati, come quelle che aumentano le difese o curano gli resta vicino. Da non sottovalutare è anche la possibilità di essere rianimati dal cane, che può rimettere in sesto il giocatore consumando un oggetto per la cura.

Pistolero

Una terza opzione è il Pistolero, sebbene questo archetipo non sia disponibile sin da subito per tutti i giocatori, trattandosi di un bonus per il preorder (potete comunque sbloccarlo nel corso del gioco senza costi aggiuntivi). Tale classe non gode dei benefici del Medico o del Domatore, ma possiede ottime caratteristiche per i giocatori più abili. L’utilizzo di questa classe consente di attivare bonus alla riserva di munizioni e, più in generale, all’uso delle armi da fuoco. Da non sottovalutare è poi una delle sue abilità primarie, che oltre a sparare una raffica di colpi sul bersaglio ripristina anche tutte le munizioni nel caricatore, permettendo di far fuoco a ripetizione senza mai fermarsi.

Prima di chiudere, vi ricordiamo che la scelta della classe non è in alcun modo permanente e non occorre ricominciare Remnant 2 da zero per poter passare ad un Archetipo differente. Nel titolo Gunfire Games non solo è possibile utilizzare due classi contemporaneamente, ma vi è anche l’opportunità di sbloccare ulteriori classi che possono sostituire quella in uso, visto che ognuna di esse viene gestita come un semplice pezzo d’equipaggiamento. Insomma, se non siete felici della vostra scelta ma avete già qualche ora di gioco sulle spalle, il nostro consiglio è quello di sbloccare il Domatore, il Pistolero o il Medico presso i mercanti anziché creare un nuovo personaggio.

